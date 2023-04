‘Cidade Invisível 2’ crava vaga no top mundial da Netflix; veja os números

A segunda temporada de Cidade Invisível entrou no top 10 de produções em língua não inglesa mais vistas da Netflix — pela segunda semana consecutiva. De acordo com dados divulgados pela plataforma, a série protagonizada por Marco Pigossi alcançou o sexto lugar com 7,850 milhões de horas consumidas entre os dias 27 de março a 2 de abril. Na semana anterior, entre 20 e 26 de março, a produção havia tido 11,130 milhões de horas reproduzidas, entrando no ranking na nona posição. O serviço de streaming, entretanto, não divulgou em quais países Cidade Invisível foi mais maratonada. No Brasil, a produção folclórica figura na sétima posição.

A primeira temporada causou polêmica na época de seu lançamento, em 2021, por deixar de lado a representatividade indígena — tanto em frente às câmeras quanto nos bastidores. A série resgata figuras emblemáticas do folclore brasileiro, composto lendas e histórias tradicionais dos povos originários. A nova leva de episódios, já disponível na Netflix, busca redimir a gafe do passado ao trazer os indígenas para o centro da narrativa: agora, o cenário não é mais o Rio de Janeiro, mas, sim, Belém do Pará e a floresta amazônica, onde eles são ameaçados pelo garimpo predatório de ouro — questão que ecoa crises socioambientais pungentes do Brasil real.