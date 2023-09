Chefão da direção artística do SBT deixa emissora após 43 anos

Fernando Pelegio, diretor de planejamento artístico e criação do SBT desde 2010, deixou a emissora nesta terça-feira, 12, após 43 anos de casa. A saída foi anunciada pela empresa em comunicado oficial e, segundo o SBT, de comum acordo entre as partes. O executivo começou sua trajetória na emissora em 1980, trabalhando como office boy da Record, que na época pertencia ao SBT. “Foram 43 anos de dedicação a uma casa que me deu tudo. Para sempre serei grato a toda família Abravanel, aos amigos diretores e artistas, a todos os meus chefes com quem sempre aprendi muito e todos os funcionários que lutaram muito, lado a lado, pelo bem do SBT”, disse Pelegio.

No SBT, Fernando Pelegio trabalhou na engenharia técnica, atuou como cinegrafista e chegou a cobrir o terremoto no México em 1985, além de Copas do Mundo e reportagens do SBT Repórter. Na área de criação audiovisual, ele também participou da criação do mascote Amarelinho, usado pela emissora na Copa do Mundo da Itália (1990), produziu vinhetas, criou aberturas e desde 2010 desempenhava a função de diretor de planejamento artístico, sendo responsável pela criação e produção de programas e novelas da casa.

