Celebridades e estúdios ignoram vitórias no Globo de Ouro 2022

O Globo de Ouro de 2022 foi, no mínimo, um fiasco. Ao longo de uma hora e meia, a organização anunciou em seu site e redes sociais, na noite deste domingo, 9, o nome dos vencedores das categorias. Entre um e outro ganhador, o grupo publicava discursos vazios por escrito, exaltando suas ações filantrópicas e esforço para ser mais inclusivo. A premiação, que poderia ter sido um e-mail, foi ignorada por boa parte dos vencedores.

A Netflix e a HBO, duas das principais vencedoras da noite, não fizeram o costumeiro alarde nas redes sociais elencando seus títulos premiados. A Netflix levou o prêmio principal, de melhor filme de drama, com O Ataque dos Cães, além do troféu de melhor diretora para Jane Campion, cineasta responsável pelo longa, e ator coadjuvante para Kodi Smit-McPhee. Também foi premiado Andrew Garfield, por Tick, Tick … Boom!, como melhor ator em musical ou comédia. Nenhum deles e nem a plataforma de streaming se pronunciaram sobre as vitórias.

Mesmo comportamento adotou a HBO, que levou os prêmios de melhor série de drama e de comédia, por Succession e Hacks, além de prêmios nas categorias de atuação para ambos os títulos, e também para Kate Winslet, por Mare of Easttown.

Entre os poucos que foram às redes sociais agradecer a vitória estão as estreantes Rachel Zegler e Ariana DeBose, ambas de Amor, Sublime Amor, vencedoras das categorias de melhor atriz em comédia ou musical e atriz coadjuvante, respectivamente, e Mj Rodriguez, de Pose, que se tornou a primeira atriz trans a ganhar o Globo de Ouro. A veterana Nicole Kidman, que levou o troféu de melhor atriz em drama por Being the Ricardos, fez uma tímida menção à vitória nos stories do Instagram.

Tamanho fiasco põe em xeque se o Globo de Ouro vai, de fato, recuperar seu prestígio e relevância até 2023, quando celebra sua 80ª edição e pode, segundo a NBC, canal que detém os direitos de exibição, voltar à grade da TV. Afinal, ganhar um Globo de Ouro se tornou quase que uma vergonha. Mudar isso, não será fácil.

Veja abaixo a reação dos poucos vencedores que se manifestaram nas redes: