‘Cangaço Novo’: bancário vira ‘Lampião’ em nova série do Prime Video

Uma das promessas do Amazon Prime Video para o segundo semestre de 2023, a série inédita Cangaço Novo é a maior produção nacional destinada ao catálogo do serviço. Dirigida pela dupla Fábio Mendonça (Vale dos Esquecidos) e Aly Muritiba, mais conhecido pelo comando de Deserto Particular — selecionado do Brasil para concorrer à indicação do Oscar internacional em 2021 —, a história reimagina o arquétipo do cangaceiro na ficção, atualizando a figura para o banditismo contemporâneo: carros em vez de cavalos, pistolas no lugar de facões e capuzes substituindo chapéus. A estreia está marcada para 18 de agosto, daqui a duas semanas.

A história acompanha Ubaldo (Allan Souza Lima), bancário que trabalha na cidade de São Paulo e não se lembra da infância. Certo dia, ele descobre que tem direito a uma herança — deixada por seu pai no sertão cearense –, que divide com as irmãs Dilvânia (Thainá Duarte) e Dinorah (Alice Carvalho). Quando viaja para recuperá-la, porém, ele encontra um grupo aficionado por seu pai, que passa a idolatrá-lo devido a sua aparência semelhante. Eles esperam que ele assuma o posto de “cangaceiro”, líder da gangue de ladrões de banco deixada pelo patriarca, mas sua bússola moral e inexperiência tornarão a transição de poder em uma turbulenta e explosiva jornada.

Em cena divulgada com exclusividade a VEJA, Ubaldo é interceptado e ameaçado pela irmã, Dinorah, que pressiona uma arma contra sua cabeça e questiona: “Quem foi que trouxe esse arrombado aqui?” Confira:

O elenco ainda conta com Marcélia Cartaxo, Hermila Guedes, Ricardo Blat, Ênio Cavalcante, Adélio Lima, Joálisson Cunha, Pedro Lamin, Nivaldo Nascimento, Pedro Wagner, Rodrigo García, Luiz Carlos Vasconcelos e Rafael Losso. A criação é dos roteiristas Mariana Bardan e Eduardo Melo, responsáveis pelo texto da série ao lado de Fernando Garrido e Erez Milgrom.

