Britney e Maradona: os cachorrinhos que roubam a cena em ‘Família é Tudo’

Britney Spears e Maradona tem pouco em comum além da fama global e de algumas polêmicas no currículo. Na novela Família É Tudo, no entanto, os ídolos da música e do futebol dão nome a dois personagens que andam roubando a cena na trama de Daniel Ortiz: os cachorrinhos de Andrômeda (Ramille) e Chicão (Gabriel Godoy) — que atendem, respectivamente, por Britney e Maradona, em cena e na vida real.

Sem experiência anterior na televisão, os animais estrearam cedo na novela: a spitz alemã tem 11 meses de idade, enquanto o canino sem raça definida (SRD) tem apenas nove. Segundo Carolina Pierazzo, produtora de arte da novela e responsável pelos pets, os dois moram com um tutor contratado da Globo, que é acionado quando a emissora precisa escalar animais para as suas produções. “Eles são adestrados e o treinamento incluiu muitas experiências para socialização e comandos positivos. Além de aproveitar o tempo dos atores entre as gravações e ensaios, para fortalecer o vínculo entre os personagens humanos e caninos”, explicou ela a VEJA.

Vínculo entre humano e animal parece não faltar, já que os bichinhos são versões caninas fidedignas de seus donos: com uma pelagem preta bem escovada e sempre sedosa, Britney, assim como Andrômeda, exala a aura de patricinha mimada, sempre coberta por lacinhos e roupas extravagantes. Segundo a emissora, a cadelinha foi uma aquisição do tutor, que avaliou raças como yorks, poodles, malteses e pugs antes de chegar até Britney que, nos bastidores, recebeu o apelido de “princesa de Wakanda” por conta da cor do pelo e do nome sugestivo do seu pedigree — Pantera.

Maradona, por sua, vez, exala a energia caótica e simpática de Chicão: um palmeirense fanático que pega duro no batente e se desdobra entre mil funções para ganhar a vida. Ao contrário da colega de elenco, no entanto, o talento do cãozinho vem de família: ele faz parte de uma linhagem de pets que já atuaram em produções da Globo — é filho de Hawk, de Cine Holliúdy, e neto de Rabita, de Elas por Elas, e de Grão-Rei, de Cheias de Charme. Maradona, inclusive, chegou à produção com apenas quatro meses de idade. Isso porque, inicialmente, quem faria o papel seria seu pai, mas o diretor artístico, Fred Mayrink, considerou que um filhote se entrosaria melhor com Britney.

Entre uma cena e outra, os cachorros brincam entre si e fazem diversas atividades com o tutor e os atores. “A rotina deles no dia de gravação inclui muita brincadeira antes de entrar para o set. Há um campo enorme perto dos estúdios do MG4, onde eles correm atrás dos pássaros ‘quero-quero’, brincam entre eles. E nos dias em que não gravam ocorrem outros treinos e passeios”, detalha Carolina Pierazzo. O resultado do trabalho é muita fofura e traquinagem em cena.