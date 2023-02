Bonner desmente boato sobre afastamento e anuncia volta ao ‘JN’

O apresentador William Bonner usou as redes sociais na noite do domingo, 19, para negar que tenha sido hospitalizado às pressas e esclareceu o motivo de seu afastamento da bancada do Jornal Nacional nos últimos dias. “No dia 10 de fevereiro passei por um procedimento de laparoscopia pra eliminar hérnias inguinais. Não foi ontem, mas há 9 dias. E tudo ocorreu dentro do previsto pra casos assim. Sem urgência nenhuma, sem correria”, escreveu na publicação.

Bonner recebeu alta no dia seguinte ao procedimento, mas tirou uma licença do trabalho para que fizesse o repouso exigido para o período de recuperação. “Meus chefes me aconselharam a emendar com a folga do Carnaval. Foi bom, porque o meu umbigo passou a me lembrar a toda hora que ele existe. Estou muito bem, obrigado”, escreveu ele, que retorna à bancada do JN nesta quarta-feira, 22.