Band demite diretores de Faustão; filho do apresentador tem data para sair

Com a saída de Fausto Silva de seu próprio programa, a Band demitiu alguns diretores do Faustão na Band nesta quinta-feira, 25. VEJA apurou que Cris Gomes, Beto Silva e Renato Moreira tinham expectativa de ter seus contratos renovados, mas foram cortados após a diretoria da emissora culpá-los em parte pelo fracasso da atração em uma reunião com Johnny Saad, presidente da empresa. Substitutos de Faustão na apresentação, Anne Lottermann e o filho do apresentador João Guilherme Silva deixam a emissora até o final de junho, quando um novo projeto assumirá o horário nobre. Procurada pela reportagem, a emissora confirmou que dispensou os três executivos, mas em comum acordo.

“A Band reforça os laços de amizade, reconhecimento e gratidão ao apresentador Fausto Silva pelo seu trabalho grandioso e de qualidade que mudou a história do horário nobre da emissora. Consolidou com o público um programa voltado inteiramente para a família brasileira. A nota tem como objetivo informar a todos que, em acordo com a Band, os diretores Cris Gomes, Beto Silva e Renato Moreira estão deixando a emissora. Eles atuaram brilhantemente ao lado de Fausto Silva, liderando com muita competência e profissionalismo uma numerosa equipe que foi responsável por esse projeto que levou alegria, diversão e informação para milhões de brasileiros. A Band agradece aos profissionais pelos dois anos de dedicação ao programa e deseja muito sucesso nas novas empreitadas”, diz o comunicado oficial.

A Band também anunciou que a nova atração será dirigida por Ignácio Iglesias, que já atuou em programas como A Liga, CQC – Custe o Que Custar e Pesadelo na Cozinha. A princípio, a equipe Faustão na Band será reaproveitada e novos detalhes serão divulgados em breve.

