Atriz de ‘The Office’: ‘Maioria dos personagens seria cancelada hoje’

Há quase 10 anos fora do ar, a série cômica The Office segue popular entre os fãs, que não raro questionam sobre a possibilidade de uma reunião do elenco. Se depender de algumas das estrelas do show, isso não deve acontecer. Em uma entrevista recente ao Good Morning America, Mindy Kaling, intérprete de Kelly Kapoor e também roteirista da série, disse que o programa seria inapropriado hoje. “Eu e os roteiristas com os quais ainda tenho contato sempre conversamos sobre como a série provavelmente não poderia ser feita hoje. Os gostos mudaram e, honestamente, o que ofende as pessoas mudou muito”, declarou.

Na trama do canal americano NBC, que foi ao ar entre 2005 e 2013, a personagem de Mindy, Kelly Kapoor, é uma mulher obcecada por cultura pop. Questionada sobre onde estaria ela nos dias de hoje, Kaling apostou que Kelly teria virado uma espécie de influenciadora digital, e que não seria bem vista pelo público. “Acho que ela teria deixado Dunder Mifflin para se tornar uma influenciadora e provavelmente seria cancelada quase que imediatamente. Na verdade, a maioria dos personagens da série já estaria cancelada”, disparou.

Mindy não é a primeira estrela de The Office a afirmar que a trama não pegaria bem nos dias de hoje. Questionado se participaria de um reboot da série, Steve Carell foi categórico ao dizer que não. “Não acho que seria a mesma coisa. A maioria das pessoas gostaria que fosse a mesma coisa, mas não seria. Acho que é melhor deixar isso quieto e deixar a série existir como era”, declarou a revista Collider em 2-18. “Mas eu amo o show. Foi um momento emocionante e são todos meus amigos”, complementou o ator.