Ator de ‘That 70s Show’ é condenado a 30 anos de prisão por estupro

Condenado por estupro em maio deste ano, o ator Danny Masterson foi sentenciado a 30 anos de prisão nesta quinta-feira, 7. Conhecido pelo papel de Steven Hyde na sitcom americana That ‘7os Show, Masterson foi acusado de estuprar três mulheres em sua casa, entre 2001 e 2003, período em que atuava na série. Ele foi condenado em duas das três acusações, ambas de 2003, mas o júri não chegou a um veredicto sobre a denúncia de 2001, envolvendo uma ex-namorada do ator. Ele manteve sua declaração de inocência ao longo do processo de julgamento.

As três mulheres envolvidas no caso alegaram que as ações de Masterson arruinaram suas vidas, pedindo que ele fosse colocado atrás das grades para o resto de sua vida. “Senhor Masterson, você não é a vítima aqui. Suas ações de 20 anos atrás tiraram a voz e a escolha de outra pessoa. Suas ações há 20 anos foram criminosas e é por isso que você está aqui”, disse a juíza Charlaine Olmedo durante o anúncio da sentença, em um tribunal de Los Angeles. A condenação é de 15 anos por cada uma das duas acusações, que devem ser cumpridos consecutivamente.

A igreja da Cientologia foi citada ao longo do processo. Masterson é membro de tal comunidade, onde conheceu as mulheres que o acusam — todas deixaram a igreja com o tempo. Elas afirmam que a organização tentou acobertar o caso, buscando convencê-las a não realizar denúncias. Não é a primeira vez que a Cientologia recebe esse tipo de denúncia.

Siga