As reações de famosos à morte de Angus Cloud, de ‘Euphoria’

Ator conhecido por encantar o público como o traficante e anti-herói Fezco, de Euphoria, Angus Cloud morreu aos 25 anos nesta segunda-feira, 31. Segundo comunicado da família, ele batalhava contra problemas de saúde mental há algum tempo, e teria sido fortemente abalado pela morte do pai, ocorrida em maio por complicações do câncer. A causa do óbito não foi divulgada, mas a ligação de sua mãe aos bombeiros sugere que o ocorrido tenha sido uma overdose. Agora, seus conhecidos e colegas de trabalho expressam seus sentimentos sobre a perda através das redes sociais.

Em entrevista ao portal Deadline, o criador de Euphoria, Sam Levinson, afirmou: “Não havia ninguém como Angus. Ele era especial, talentoso e jovem demais para nos deixar tão cedo. Ele sofria, assim como muitos de nós, com o vício e depressão, e espero que ele tivesse consciência de quantos corações tocou. Eu o amava. O amarei para sempre. Que ele descanse em paz, e Deus abençoe sua família.”

O rapper Drake, produtor executivo do seriado, lamentou a perda via stories do Instagram, compartilhando uma imagem do ator ao lado da mensagem “boa alma”. Kathrine Narducci, por sua vez, que viveu a avó do personagem de Cloud, tuitou uma foto junto a ele nos bastidores de Euphoria sob a legenda: “Você era uma alma gentil e bela. Você foi embora cedo demais.”

Outro colega de elenco a reagir foi o ator mirim Javon Walton, que interpretou o irmão caçula de Fezco durante as duas temporadas da série. Em sua conta do Instagram, o jovem de 17 anos postou uma foto em que é visto abraçando o ator e completou: “Descanse em paz, irmão.”

As contas oficias de Euphoria também abordaram o falecimento com outro retrato dos bastidores, afirmando: “Ficamos profundamente tristes ao saber da partida de Angus Cloud. Ele era imensamente talentoso e uma parte amada das famílias HBO e Euphoria. Estendemos nossas condolências a seus amigos e sua família durante esse período difícil.”

We are incredibly saddened to learn of the passing of Angus Cloud. He was immensely talented and a beloved part of the HBO and Euphoria family. We extend our deepest condolences to his friends and family during this difficult time. pic.twitter.com/PLqkz5Rshc — euphoria (@euphoriaHBO) July 31, 2023

