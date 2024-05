As piadas polêmicas com Gisele Bündchen em especial da Netflix

Exibido ao vivo na noite de domingo, 5, na Netflix, o humorístico The Roast of Tom Brady colocou o jogador de futebol americano como alvo das piadas mais infames e ácidas possíveis. Humoristas como Kevin Hart e Nikki Glaser debocharem de vários aspectos da vida pessoal e profissional do atleta — sem, é claro, poupar o divórcio de Gisele Bündchen. A dinâmica da atração da Netflix é “homenagear” uma celebridade na frente de uma plateia com milhares de pessoas, entre amigos, familiares, colegas de trabalho e desconhecidos. Durante três horas, o elenco previamente selecionado sobe em um palanque para fazer um discurso para o homenageado, sem nenhuma censura.

Astro de filmes de comédia, Kevin Hart foi encarregado de ser ser o anfitrião da noite. O humorista logo começou sua série de piadas com o divórcio de Gisele, dizendo que a modelo havia dado um ultimato para o então marido se aposentar ou eles se separariam. “Quando você tem a chance de vencer 8 partidas e perder outras 9 e tudo que isso vá te custa é sua mulher e seus filhos, você tem que fazer o que você tem que fazer. F*da-se aquelas crianças”, debochou ele. “Acho legal como vocês estão fazendo essa coisa de paternidade compartilhada, Gisele está aqui te apoiando esta noite, mas para ser transparente ela veio de acompanhante de Antonio Brown”, completou, em referência ao jogador de futebol com grande currículo de acusações criminais — que vão de estupro a não pagamento de pensão alimentícia. Brown também jogou com Brady no Tampa Bay Buccaneers. As piadas deixaram Brady sem graça instantaneamente.

“Você f*deu seu treinador. Mas é isso que você tem que fazer para manter sua felicidade. Você tem que f* seu treinador. Sabe mais quem f* seu treinador? Gisele! Ela f* aquele homem que luta caratê. Que idiota, Tom, um dos quarterbacks mais inteligentes, como você não viu isso? Oito aulas de caratê por dia? E ela ainda é faixa branca? A única coisa com hematomas foi a b*nda dela, todo mundo devia saber”, disse Hart, gargalhando. A brincadeira foi referente ao professor de jiu-jitsu de Gisele, o brasileiro Joaquim Valente, com quem ela vive um affair.

Já Nikki Glaser brincou com o fato de Tom ter ganhado sete anéis por ter vencido sete Super Bowls. “Bom, oito anéis, depois que a Gisele devolveu a aliança dela”, contabilizou. “A coisa mais burra que você disse além de aceitar participar desse programa foi dizer: ‘Ei, amor, que tal treinar jiu-jitsu?’. Eu acho que isso deve ser uma droga. Como deve ser chato saber que o novo namorado da sua ex pode te dar uma surra enquanto transa com ela. Isso deve ser terrível”, completou a comediante.

Your morning reminder that Nikki Glaser dominated the #TomBradyRoast. pic.twitter.com/Cqm4t2ULYy — Netflix (@netflix) May 6, 2024

