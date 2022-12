As cenas de sexo que deram trabalho em nova minissérie da Netflix

Com dificuldade de se relacionar com muitas pessoas por causa de traumas do passado, Miranda (Débora Nascimento) virou uma hacker habilidosa, que passa seus dias se entretendo observando sua vizinha do prédio da frente Cléo (Emanuelle Menezes), uma prostituta de luxo. Com acesso até dos circuitos de segurança do edifício e com câmeras profissionais apontadas à janela, a voyeur se deleita ao ver os atendimentos da vizinha, se encantando particularmente pelo cliente das sextas-feiras. Após atender a um pedido de Cléo para olhar o cachorrinho dela enquanto viaja, Miranda acaba realizando um de seus maiores desejos: transar com o freguês bonitão interpretado por Nikolas Antunes na minissérie Olhar Indiscreto, que estreia na Netflix em 1º de janeiro.

Mistura de suspense com uma pitada de Verdades Secretas, a nova produção nacional da gigante do streaming abusa de cenas picantes, o que requisitou a contratação de uma coordenadora de intimidade para evitar desconforto no set de gravação. Em algumas cenas, Cléo aparece seminua, fazendo sexo oral em um cliente e realizando fantasias sexuais. Em outra, é Miranda quem se entrega em cima de uma mesa ao cliente das sextas. Dirigida por Luciana Oliveira, a minissérie exibe com delicadeza as cenas quentes, que são convincentes e sem apelar para nudez gratuita. “Eram sequências muito bem ensaiadas, pensadas com o objetivo definido sobre o que queríamos mostrar, então tudo foi feito com bom gosto e atenção para não ficar algo apelativo, usando bem a luz e a fotografia para dar esse efeito de algo realista, mas com um olhar feminino de sensualidade e desejo.”, explicou Débora Nascimento em entrevista a VEJA.