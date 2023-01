As celebridades desabrigadas após chuvas fortes atingirem Califórnia

Celebridades que moram em Montecito, distrito nobre de Santa Bárbara, na Califórnia, precisaram evacuar suas casas após chuvas fortes atingirem a região e acenderem alerta de deslizamentos de terra. Ellen DeGeneres e Jack Johnson são alguns dos famosos que ficaram desabrigados. A apresentadora chegou a publicar um vídeo nas redes sociais para mostrar a cheia do riacho próximo a sua residência. “Isso é loucura, é uma chuva sem precedentes”, lamentou. Segundo bombeiros, pelo menos doze pessoas morreram no Oeste dos Estados Unidos.

Montecito is under mandatory evacuation. We are on higher ground so they asked us to shelter in place. Please stay safe everyone. pic.twitter.com/7dv5wfNSzG

— Ellen DeGeneres (@EllenDeGeneres) January 9, 2023