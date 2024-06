As 9 melhores séries lançadas no streaming em 2024 — até agora

Com o universo do streaming a todo vapor, séries novas são lançadas quase diariamente, deixando o público sufocado de opções para maratonar. Em meio a tantas ofertas, com gêneros que vão do drama ao suspense e até o sci-fi, VEJA selecionou as 9 produções inéditas que mais se destacaram entre janeiro e junho de 2024, nos catálogos das plataformas Netflix, Apple TV+, Max e Prime Video.

Confira a seguir:

Ripley

Onde assistir: Netflix

Falsificador engenhoso, Tom Ripley ganha a vida aplicando golpes em Nova York, até o dia em que sua sorte muda repentinamente: um milionário o contrata para trazer de volta seu único filho, que desfruta de uma rotina luxuosa e ociosa na Itália. Com tudo pago, o malandro viaja até Atrani, ao sul de Nápoles, e descobre que o estilo de vida de Dickie Greenleaf é tão invejável que ele não descansa até conseguir se apoderar de tamanha riqueza — monetária e espiritual. Baseada no suspense O Talentoso Ripley, da americana Patricia Highsmith (1921-1995), a série da Netflix traz uma nova versão do golpista carismático em uma estética noir irresistível.

Fallout

Onde assistir: Prime Video

Em uma mistura fina de humor, ação, violência e drama, Fallout é baseada em um game de mesmo nome e possui um sagaz fundo político e socioeconômico. Com um cenário retrô futurista, o mundo apresentado inicialmente parece transitar pelos anos 1950, não fossem os robôs super high-techs que vez e outra surgem em cena. A década em questão foi um período controverso da história americana, quando o Macarthismo se impôs caçando supostos comunistas pela população, uma prática que afetou duramente Hollywood, com roteiristas, atores e cineastas demitidos e perseguidos. Na época, crescia a animosidade da Guerra Fria e da paranoia sobre um possível embate nuclear. Com um roteiro afiado e próximo à realidade atual, a série é imperdível.

O Simpatizante

Onde assistir: Max

Com um dos episódios dirigido pelo cineasta brasileiro Fernando Meirelles, a série ambientada no início da Guerra do Vietnã é protagonizada por Hoa Xuande, que conta com o nada coadjuvante Robert Downey Jr. A história segue um espião comunista infiltrado no regime de Saigon, o Sul capitalista então apoiado pelos Estados Unidos. O Simpatizante mescla entre o suspense e a comédia, com sátiras aos próprios americanos e a forma como eles trataram o Vietnã, seus imigrantes e a Ásia como um todo.

Expatriadas

Onde assistir: Prime Video

À noite e em um mercado de rua barulhento em Hong Kong, Margaret (Nicole Kidman) confia Mercy (Ji-young Yoo), americana de origem coreana, em olhar dois de seus três filhos. O caçula, porém, se perde na multidão, inciando uma jornada dolorosa da mãe para encontrar o menino. A série do Prime Video segue o drama da protagonista, mas também acompanha os dias e os conflitos que perseguem Mercy e Hillary (Sarayu Hao), vizinha e amiga de Margaret, depois da tragédia que conecta a vida das três estrangeiras no país asiático.

Um Dia

Onde assistir: Netflix

Baseada no livro homônimo de David Nicholls, de 2009, que partiu o coração de milhões de leitores, a série com Ambika Mod e Leo Woodal narra a dolorosa história de amor dos jovens Emma e Dexter — casal também vivido por Anne Hathaway e Jim Sturgess em 2011. Ao desafiar a fórmula do típico romance açucarado, no qual o casal enfrenta intempéries, mas acaba junto, Um Dia ilumina uma variação curiosa do gênero: as histórias de amor nas quais o apelo está, quem diria, no final infeliz. Entre os maiores exemplos do filão estão o clássico Casablanca, Titanic, La La Land, além das séries Fleabag e Normal People.

O Problema dos 3 Corpos

Onde assistir: Netflix



Com uma trama complexa e desafiadora— até mesmo para os experientes amantes de ficção científica — O Problema dos Três Corpos conquistou assinantes da Netflix. A história começa em 1966, no auge do fervor destrutivo da Revolução Cultural na China comunista, quando a astrofísica Ye Wenjie (Zine Tseng) vê seu pai, um professor da mesma área, ser espancado até a morte por jovens revolucionários e críticos às teorias de Albert Einstein. Depois, a jovem é recrutada para um projeto secreto de contato com forças extraterrestres e, ao conseguir falar com uma raça inteligente chamada San Ti e tomada pela descrença na humanidade, ela toma a decisão drástica de pedir para que os ETs venham dominar a Terra — e isso afeta a sociedade quase sessenta anos depois — principalmente um grupo de cinco jovens cientistas brilhantes.

True Detective: Terra Noturna

Onde assistir: Max

Apesar de não ser uma série nova, True Detective é uma série com temporadas antológicas, ou seja, cada uma tem uma história independente. No caso da temporada estrelada por Jodie Foster e Kali Reis, a série volta ao auge com uma trama arrepiante sobre o desaparecimento de um grupo de cientistas no Alaska, durante um período que a região fica sob a escuridão total — e a morte de uma ativista indígena, cujo caso nunca fora solucionado, parece conectada ao mistério.

Matéria Escura

Onde assistir: AppleTV+

Com a brasileira Alice Braga no elenco, a série da Apple TV+ reforça uma leva recente de séries classificadas como hard sci-fi, um subgênero da ficção científica no qual teorias difíceis são explicadas de forma detalhada, acompanhadas de visual arrojado e aplicações práticas na sociedade. A trama explora os meandros do dito multiverso, termo que se tornou comum no cinema de super-­heróis nos últimos anos, mas que ganha uma roupagem mais elegante e de apelo humano na série. Na trama, Jason é um professor universitário, pai de um adolescente e casado com Daniela (Jennifer Connelly). Um dia ele é sequestrado e acorda em um lugar desconhecido. Quando entra em sua casa, não encontra a família, mas, sim, uma namorada, Amanda (Alice Braga), que trabalha como psiquiatra na empresa onde Jason é uma estrela da pesquisa quântica.

Sr. e Sra. Smith

Onde assistir: Prime Video

John (Donald Glover) e Jane (Maya Erskin) aceitam o emprego em uma agência de espionagem sob a condição de assumirem a identidade secreta de um casal — para levantar pouquíssimas suspeitas. Com missões complicadas, explosões e mortes, os dois descobrem que mais difícil do que lidar com criminosos desconhecidos é entender as complexidades de um casamento falso, cujo relacionamento é mais real do que tudo à sua volta. Baseada no filme homônimo estrelado por Angelina e Brad Pitt em 2005, a série amplia a história do casal de agentes com um roteiro melhor que se aprofunda nas questões matrimoniais.

