Além de ‘Nosso Lar’: 3 vezes em que ficção espírita espantou o Brasil

Em agosto deste ano, os cinemas brasileiros vão receber a continuação de Nosso Lar, filme inspirado no livro de Chico Xavier que, em 2010, levou mais de 4 milhões de espectadores aos cinemas. A nova trama ganhou recentemente seu primeiro cartaz e teaser de divulgação. Enquanto os fãs do filão ficam na expectativa com a estreia do filme, confira três outros momentos nos quais a ficção espírita teve desempenho espantoso nas telas:

A Viagem

Transmitida em 1994, na Rede Globo, a novela de Ivani Ribeiro acompanha a vingança de Alexandre (Guilherme Fontes). Na trama, o playboy mata um homem durante uma tentativa de roubo e conta apenas com a irmã para livrá-lo da cadeia. Condenado, ele comete suicídio e seu espírito passa a atormentar todos aqueles que, na sua visão, lhe viraram as costas. Feito em uma época com pouca tecnologia, a novela ficou marcada pelos efeitos especiais básicos, por assim dizer, e assustou o público com cenas torturantes de Alexandre no vale dos suicidas.

Bezerra de Menezes – O Diário de um Espírito

Com Carlos Vereza no papel de Bezerra de Menezes, político e ativista chamado “médico dos pobres” — e expoente da cultura espírita no Brasil —, o filme inaugurou a onda de tramas espíritas no país em 2008. Apesar do sucesso com o público, deixava a desejar no quesito qualidade: o roteiro é absurdamente enfadonho e as atuações, caricatas.

Kardec

Mirando ressuscitar o filão que fez altas bilheterias na virada da década de 2010, o longa de 2019 traz Leonardo Medeiros como Allan Kardec, educador francês considerado o “pai do espiritismo”. A produção aposta no didatismo: trata-se quase de uma palestra histórica sobre quem ele foi, endeusando a figura e os feitos do personagem.