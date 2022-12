Além de Messi: as fotos que mais “quebraram” o Instagram

Campeão da Copa do Mundo pela Argentina, Lionel Messi quebrou o recorde de foto mais vista da história do Instagram. O carrossel de imagens publicada pelo craque com registros da vitória do mundial já conta com mais de 62 milhões de curtidas, desbancando a foto do ovo recordista, postada em 2019, que tem 56 milhões. O astro argentino também já figura no quarto, sexto e nono lugar do top 1o de fotos com mais likes da plataforma, postagens recentes também do mundial.

Estrela da seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo ocupa a terceira, quinta e sétima posições. São as fotos da montagem em que aparece jogando xadrez com Mesis para uma publicidade, o anúncio da gravidez de gêmeos com a esposa, Georgina, e sua saída da Copa do Mundo com a eliminação de Portugal da disputa.

A foto postada pela conta do rapper XXXtentation, morto em 2018 é a oitava mais curtida, e Ariana Grande completa o top 10 com uma foto de seu casamento com Dalton Gomez em 2021.