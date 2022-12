Campeão mundial, Leo Messi pode bater recorde de ovo no Instagram

Campeão da Copa do Mundo 2022 pela Argentina, Lionel Messi pode bater o recorde do ovo mais famoso do Instagram. O carrossel de fotos do craque com imagens da vitória do mundial já tem 50 milhões de curtidas na rede social, faltando 6 milhões de corações para virar a publicação com mais likes da história da plataforma. Atualmente, a marca é do perfil World Record Egg (ovo do recorde mundial, em tradução literal), que ostenta mais de 56 milhões. O camisa 10 da seleção argentina é seguido por 400 milhões de contas no Instagram, enquanto o “rival” tem 4,7 milhões, mesmo sem publicar nada há três anos.

Publicada em 2019, a foto do ovo fazia parte de uma campanha de conscientização sobre saúde mental.

