Agente da PF de ‘Aeroporto: Área Restrita’ é investigado por contrabando

A Polícia Federal deflagrou na última sexta-feira, 1º, a Operação Ládon, que investiga a ocorrência de crimes de organização criminosa, usurpação de bens da União, evasão de divisas, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Entre os suspeitos de contrabando de ouro para outros países estão dois agentes da própria PF: Ernesto Kenji Igarashi, de 51 anos, e Gianpiero Nieri Rocha, de 48 anos. Ironicamente, Rocha participou da série documental Aeroporto: Área Restrita, do Discovery, que mostra casos reais de contrabando para dentro e fora do Brasil por passageiros que embarcam e desembarcam no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Na produção, o agente ajuda no combate ao crime pelo qual está sendo investigado.

De acordo com a PF, a investigação se deu entre 2018 e 2022, tendo como alvo um grupo organizado de pessoas que teria transportado ilegalmente centenas de quilos de ouro para o exterior a partir de voos internacionais comerciais oriundos do Estado de São Paulo. Os mandatos expedidos pela Justiça Federal em São Paulo foram cumpridos na capital paulista, em Bragança Paulista (SP), Irupi (ES), Fortaleza (CE) e Brasília (DF). Igarashi e Rocha foram afastados de suas funções e estão sendo monitorados por tornozeleiras eletrônicas.

No esquema, os dois agentes são suspeitos de terem recebido ouro e repassado para criminosos que transportariam o material oriundo de garimpos ilegais para o exterior.

Continua após a publicidade

Do que fala Aeroporto: Área Restrita

Na série produzida pelo Discovery e disponível na HBO Max, policiais e agentes da Receita Federal do Aeroporto de Guarulhos são filmados enquanto realizam fiscalizações e apreensões de entorpecentes, eletrônicos, joias e pedras preciosas e outros itens ilegais. Nieri é o personagem principal do quinto episódio da temporada, sob o título Descaminhos. No capítulo, o agente participa do monitoramento de passageiros que viajavam de Miami, nos Estados Unidos, para São Paulo trazendo mercadorias ilegais em bagagens para fins comerciais de contrabando.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial

Continua após a publicidade