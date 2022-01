Acusado de estupro, Mr. Big é cortado de final de ‘And Just Like That’

O ator Chris Noth foi cortado do último episódio da série And Just Like That…, que chega ao fim na HBO Max no dia 3 de fevereiro. Acusado de estupro, o ator que interpretava Mr. Big apareceria em uma cena de tom fantasioso, na qual a protagonista Carrie (Sarah Jessica Parker), viúva de Big, sonha que se reencontra com ele na Pont des Arts, em Paris, onde joga suas cinzas.

A informação foi divulgada pela revista americana Variety. Segundo a matéria, a equipe de edição decidiu que a cena não era importante para a narrativa. A plataforma de streaming, contudo, não se pronunciou sobre o assunto.

Noth foi acusado de ter estuprado duas mulheres, em ocasiões distintas. As agressões teriam acontecido em 2004 e em 2015, em Los Angeles e em Nova York. O ator de 67 anos nega as acusações. Desde então, Noth perdeu um contrato milionário no setor de bebidas alcoólicas e uma marca de equipamentos fitness tirou do ar um comercial estrelado por ele.