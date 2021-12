Acusado de estupro, Chris Noth perde contrato de 12 milhões de dólares

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Empresa que costuma se associar a celebridades no mercado de bebidas alcoólicas (entre outras áreas de atuação), a Entertainment Arts Research anunciou neste domingo (19) que iria “encerrar imediatamente” as negociações para a aquisição da Ambhar, marca de tequila premium do ator Chris Noth. O contrato, de 12 milhões de dólares, vinha sendo discutido desde agosto e estava prestes a ser fechado.

O ator, que interpreta o charmoso Mr. Big em Sex and the City e em “And Just Like That”, foi acusado de agressão sexual por três mulheres diferentes – o que ele nega. CEO da Entertainment Arts Research, Bernard Rubin divulgou um comunicado oficializando o desinteresse da empresa pela marca de Noth.

“Não faz sentido para nós avançarmos com este negócio à luz das denúncias, que devem ser investigadas com a maior seriedade”, disse Rubin. Ele afirma ainda que continua à procura de marcas de bebidas para reforçar o seu portfólio, “desde que se enquadrem no espírito de responsabilidade social do nosso negócio”.