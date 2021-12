Marca tira do ar comercial com Mr. Big após acusações de assédio

A marca de luxo de equipamentos fitness Peloton retirou do ar nesta quinta-feira, 16, uma propaganda protagonizada por Chris Noth, o Mr. Big de Sex and the City, após o ator ter sido acusado de abuso sexual por duas mulheres. A publicidade, que se tornou um viral no começo da semana, foi feita em resposta a uma cena da série And Just Like That, revival de Sex And The City, em que seu personagem usa uma bicicleta ergométrica da marca antes de sofrer um infarto. O episódio derrubou as ações da empresa, que convocou Noth para a propaganda bem-humorada, na qual ele sobrevive ao uso do equipamento. A publicidade foi orçada em 80.000 dólares e foi retirada do YouTube, Instagram e Twitter. A Peloton ainda não se pronunciou publicamente sobre a decisão.

A retirada do comercial das redes sociais vem na esteira da longa reportagem divulgada nesta quinta-feira, 16, pelo jornal americano The Hollywood Reporter, com depoimentos das duas mulheres. Elas se apresentaram com os pseudônimos Zoe (40 anos) e Lily (31 anos) para preservar a identidade e afirmam terem sido estupradas em Los Angeles, no ano de 2004, e em Nova York, em 2015, respectivamente.

Chris Noth, em nota divulgada ao The Hollywood Reporter, afirma que as acusações são “categoricamente falsas”. “Não me importa se essas denúncias datam de 30 anos atrás ou 30 dias atrás, ‘não’ sempre significa ‘não’. Essa é uma linha que eu nunca cruzei. Meus encontros sexuais sempre foram consensuais. É difícil não questionar o timing dessas acusações. Não sei porque elas estão vindo à tona agora, mas sei de uma coisa: eu não assediei essas mulheres.”