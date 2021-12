Novo ‘Sex and the City’ derruba ações de marca fitness – e empresa rebate

Continuação de Sex and the City, agora com as protagonistas na faixa dos 50 anos, a série And Just Like That chegou ao HBO Max na quinta-feira, 9, e logo causou um problemão para uma marca de equipamentos de ginástica. Em uma cena chocante, um personagem sofre um ataque cardíaco pouco depois de sair de uma intensa sessão em uma bicicleta ergométrica da Peloton – marca de luxo com aparelhos fitness caríssimos. A imagem, quem diria, derrubou as ações da empresa na sexta-feira, 10, caindo 11,3% — a maior queda em quase dois anos. No fim do dia, a marca fechou em -5,4%.

Segundo a empresa, o uso da bicicleta e de sua assistente virtual, batizada de Allegra, na série foram autorizados por eles, porém, não se sabia o desfecho da cena. A resposta veio rápido. Na noite deste domingo, 12, a Peloton divulgou um novo comercial que remete à trama e com um ator do elenco, usando o irônico slogan que faz um trocadilho com o nome do programa: And just like that… he’s alive (E simplesmente assim… ele está vivo).

Alerta de spoiler: O próximo parágrafo contém informações detalhadas sobre a cena em questão

Personagem icônico da trama, o garanhão Mr. Big (Chris Noth) fica em casa com a tal Allegra, a assistente da bicicleta, enquanto sua esposa, a protagonista Carrie (Sarah Jessica Parker) vai ao recital de piano da filha de uma de suas amigas. Ao voltar para casa, ela encontra Big no chão, pouco antes de ele morrer de ataque cardíaco. Apesar de parecer que o infarto e o excesso de exercício físico estão ligados, o segundo episódio, com os preparativos para o funeral, ressalta diversas vezes que ele tinha problemas cardíacos e que fazia o mesmo exercício com frequência e recomendação médica. No novo comercial, estrelado por Noth, a mesma mensagem é reforçada pela marca, dizendo que exercícios físicos são recomendados para melhorar a saúde do coração. Confira: