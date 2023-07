A série que substituirá a sofrível ‘The Idol’ no horário nobre da HBO

A série sofrível The Idol, estrelada por The Weeknd e Lily-Rose Depp na HBO e HBO Max, finalmente chegou ao fim, após cinco episódios intragáveis, no último domingo, 2. Agora, o horário nobre do canal pago e do serviço de streaming — noites de domingo — será coberto pela série documental brasileira Massacre na Escola – A Tragédia das Meninas de Realengo. Com quatro episódios, a produção dirigida por Bianca Lenti revisita o atentado que tirou a vida de doze adolescentes na Escola Municipal Tasso de Silveira em 7 de abril de 2011, quando um homem armado disparou diversas vezes contra estudantes em duas salas de aulas. No próximo domingo, 9, serão exibidos dois capítulos a partir das 21h, e os outros dois irão ao ar em 16 de julho. Após este período, a HBO exibirá reprises de outras produções ou filmes. Nos Estados Unidos, outro documentário do gênero true crime preenche a grade, enquanto nenhum outro grande lançamento está previsto por enquanto. Massacre na Escola conta com depoimentos de testemunhas, sobreviventes, funcionários da escola e agente da polícia que conseguiu interceder no ataque, evitando mais vítimas.

