A revolta de Andréia Sadi com o estupro de uma grávida durante o parto

Apresentadora da GloboNews, Andréia Sadi se revoltou com a notícia de que um anestesista foi flagrado estuprando uma grávida durante o trabalho de parto. No Estúdio I desta segunda-feira, 11, a jornalista expressou sua raiva da violência contra as mulheres ser tão constante no país. “No momento de maior fragilidade dela. Tudo é grave. Costumam dizer que todo dia é um 7 a 1 para a mulher no Brasil, mas eu estou começando a achar que todo dia é um 7 a 0!”, disse a comunicadora.

O médico anestesista Giovanni Bezerra Quintella é acusado do estupro de uma mulher que fazia uma cesárea no Hospital da Mulher Heloneida Studart, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. O suspeito foi filmado colocando o pênis na boca da paciente.

“O seu corpo não é seu corpo quando você está num ônibus, quando você está buscando uma ajuda espiritual, como aconteceu com João de Deus, seu corpo não é seu quando você está parindo, trazendo uma criança pro mundo. Tirem as mãos dos nossos corpos! Eu não consigo entender!”, disparou Andréia ao comentar o caso no jornalístico.

O medo de ser mulher, não há lugar seguro p/mulher.

O 7 x 0 cada vez mais estarrecedor em ser mulher no Brasil. Tirem as mãos dos nossos corpos. Que barbárie, que tragédia . @estudioi pic.twitter.com/9UKT8CVuh0 — Andréia Sadi (@AndreiaSadi) July 11, 2022

#Estúdio Anestesista estupra mulher grávida durante parto no RJ @AndreiaSadi: ‘Ele violentou de todas as formas mais bárbaras que se pode violentar uma mulher’ ➡ Assista na #GloboNews: https://t.co/bFwcwLpLU9 pic.twitter.com/76pFp8WSzB — GloboNews (@GloboNews) July 11, 2022

