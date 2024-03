A reviravolta no caso Jéssica Canedo em escândalo com Mynd8 e Choquei

A Polícia Civil de Minas Gerais apresentou a conclusão do inquérito de investigação da morte da mineira Jéssica Canedo, de 22 anos, que tirou a própria vida após ser alvo de uma fake news de teria um romance com o youtuber Whindersson Nunes e recebido uma onda de ataques nas redes sociais — inflamada por perfis de fofoca como a Garotx do Blog — até então agenciada pela Banca Digital, parceira da agência Mynd8, e também da Choquei. Segundo a apuração, a própria Jéssica criou o print de uma conversa falsa com Nunes e mandou para os perfis de “entretenimento”.

A jovem estudante morreu em Araguari, no Triângulo Mineiro, no dia 22 de dezembro do ano passado. “Durante as investigações foi apurado e concluído que todas as fofocas veiculadas pelas páginas foram criadas e divulgadas pela própria jovem. Ela fez toda a montagem e divulgou para as páginas de notícias sobre o seu relacionamento com o humorista”, declarou o delegado Felipe Oliveira Monteiro em coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira, 6.

Os investigadores encontraram indícios de que Jéssica criou três perfis falsos para entrar em contato com as páginas, se passando por terceiros, alegando ter um “furo” — jargão de jornalismo para notícia em primeira mão — e mandava prints de supostas conversas entre ela e Whindersson Nunes. As páginas mostraram as conversas trocadas com a jovem, que primeiramente confirmou que estava conversando com o humorista, mas que o conteúdo estaria sendo distorcido nas redes sociais — depois, ela negou. Na época, Jéssica sofreu ataques na internet e publicou um desabafo para que cessassem os comentários de ódio. Whindersson também negou os boatos. Depois de mais ataques e deboches, Jéssica, que já sofria de depressão segundo a família, tirou a própria vida.

De acordo com a polícia, as páginas de fofoca, incluindo Choquei e Garotx do Blog, não serão indiciadas porque disseminar fake news ainda não é crime no Brasil.