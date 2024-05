A resposta do SBT sobre suposta fake news de tragédia no RS

Após ser acusado de promover uma fake news sobre a tragédia no Rio Grande do Sul na terça-feira, 7, o SBT emitiu uma nota de posicionamento nesta quarta, 8. As enchentes no estado já provocaram a morte de 100 pessoas, e 85% dos municípios foram afetados. O programa Tá na Hora, apresentado por Marcão do Povo, que mistura jornalismo e entretenimento, realizou uma cobertura nas estradas do estado e, de acordo com uma reportagem de Márcia Dantas, caminhões com doações estariam sendo barrados por fiscalização por não apresentarem nota fiscal — um boato disseminado em grupos de WhatsApp e nas redes sociais — e por extrapolarem o limite de peso permitido. Na matéria, entrevistados, incluindo um funcionário da Defesa Civil, alegavam ter sido notificados e autuados em 200 reais. A GloboNews e a Record chegaram a fazer outras reportagens desmentindo a informação. A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) também negou a informações em uma nota publicada nas redes sociais avisando que cargas com donativos não precisam passar por fiscalização e pedágios.

A reportagem dizia que uma empresa de pães havia sido barrada. Na rede social X (antigo Twitter), a mesma afirmou que o caminhão foi abordado por excesso de peso e depois liberado para seguir viagem, e que os donativos chegaram às pessoas que fazem a distruibuição.

No Tá na Hora desta quarta, a repórter se defendeu das acusações. “A situação dos caminhoneiros, algo que nós flagramos vindo para Santa Catarina, realmente aconteceu. A Agência Nacional de Transportes Terrestres emitiu uma nota dizendo que a multa vai ser anulada e reconheceu que a multa foi feita. Mas, se o nosso jornalismo cometer qualquer erro, nós seremos transparentes, iremos colocar essa informação aqui e consertá-la, pois é o nosso compromisso. Nesse caso, nós não divulgamos fake news, não fomos politizados. E é importante deixar isso muito claro, até porque estão acontecendo ataques”, disse Márcia.

O SBT emitiu uma nota de posicionamento sobre as acusações, afirmando que a matéria influenciou novas medidas da Agência Nacional de Transportes Terrestres e que é uma emissora apartidária. “O SBT reforça seu compromisso com a verdade e ressalta que todo o departamento de Jornalismo da emissora é guiado pela premissa de responsabilidade com a informação e com a sociedade. A emissora não produz e não divulga inverdades e não tem o objetivo de politizar qualquer assunto conduzido pela equipe de jornalismo. Especificamente sobre a tragédia que assola o Sul do país, o SBT tem adotado uma postura de serviço de utilidade pública, divulgando todas as ações de auxílio às vítimas e os canais oficiais de doação. Em determinado momento desse trabalho, nossa equipe de reportagem constatou embaraços oficiais ao trânsito de caminhões com doações para o Rio Grande do Sul, e assim retratou os fatos, até mesmo como forma de alerta às autoridades”, diz o comunicado.

“A informação foi confirmada hoje pela Agência Nacional de Transportes Terrestres e o resultado, inclusive, é a suspensão das multas aplicadas, o que só foi possível diante da exposição do fato. O objetivo da cobertura do Jornalismo do SBT sobre a tragédia no Sul do país segue sendo o de ser um canal de apoio à população local, reforçando tudo o que pode ser feito para auxiliar as pessoas. Não há nem nunca houve vínculo ou objetivo político. Comprometida com a verdade, a emissora seguirá trabalhando de forma incansável para trazer informação de qualidade e credibilidade para toda a população brasileira.”, completa a emissora de Silvio Santos.

