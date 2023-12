A resposta descabida de Carlinhos Maia sobre escândalo dos jogos de azar

Após reportagem veiculada pelo programa Fantástico na noite de domingo, a casa caiu para dezenas de influenciadores que, há meses, equilibravam conteúdos usuais com propagandas pretensamente orgânicas da plataforma Blaze, que promove jogos de azar, como um cassino virtual. Dentre os expostos pela reportagem, um não optou por pedir desculpas ou seguir o rumo da limpeza de imagem: via stories no Instagram, Carlinhos Maia se esquivou de qualquer responsabilidade, jogando a culpa para seu público: “Se você não tem cabeça, não jogue”.

Carlinhos Maia se pronunciou sobre as polêmicas em torno das casas de apostas no Brasil: “Se eu disser pule do penhasco, você vai pular? Não! (…) Você joga por que você quer!” pic.twitter.com/mjVW9JIz0J — QG do POP (@QGdoPOP) December 17, 2023

Entenda o caso

O jogo ao que se refere é conhecido como “jogo do aviãozinho”, no qual uma quantia é apostada e uma aeronave passa a decolar, multiplicando o valor da disputa. O usuário da plataforma deve interromper o voo no momento certo para obter o prêmio — se não, a aposta é perdida. Ilegal no Brasil, a dinâmica era divulgada por dezenas de ex-BBBs, influenciadores de Instagram, tiktokers, atores, cantores e subcelebridades.

Continuando sua retratação, Carlinhos comparou a prática ao consumo de álcool: “Se você não consegue se controlar na cachaça, não beba! O mundo, as pessoas, sempre vão influenciar você pra alguma coisa. Se eu disser: ‘pule do penhasco’, você vai pular porque estou dizendo a você? Não”. Mesmo contratado para múltiplas campanhas de publicidade, ele ainda negou qualquer poder exercido sobre os mais de 29 milhões de seguidores e os repreendeu: “Aprendam também uma coisa: você joga porque quer. ‘Ah, me influenciou’. Não. Eu não jogo! Eu divulgo, mas nunca joguei, entendeu?”.

Fugindo de mais represálias, o influenciador ainda comparou a prática a apostas desportivas, à mega-sena e ao também ilegal jogo do bicho, afirmando que “os jogos sempre irão existir — é uma questão de inteligência, não vá me esculhambar, não”.

Outros “desinfluenciadores”

Além dele, ViihTube se pronunciou afirmando ter encerrado contrato com a plataforma após descobrir as denúncias contra a empresa, assim como Juju Ferrari; Mel Maia, por meio de advogados, disse desconhecer qualquer investigação contra o site e reafirmou ter sido contratada para ações publicitárias apenas; outros nomes que responderam ao programa são Rico Melquiades e Jon Vlogs.

Atualmente, a Blaze é acusada de estelionato por não pagar prêmios mais altos obtidos pela plataforma, além de supostamente desviar fundos para três donos ocultos brasileiros. A Justiça de São Paulo determinou que o site fosse tirado do ar, mas a ordem ainda não foi cumprida. A defesa, por sua vez, afirma que a atividade não comete infração penal por ter sede em Curaçao, no Caribe, independente da nacionalidade de seus jogadores.

