A resposta ácida de Sofía Vergara ao deboche sobre seu sotaque

A atriz Sofía Vergara não gostou do deboche sobre seu sotaque colombiano feito pelo apresentador Pablo Motos durante entrevista ao programa espanhol El Hormiguero. Na conversa, a estrela da série Modern Family (2009-2020) comentava sobre seu antigo papel enquanto divulgava sua nova produção, Griselda, que estreia no final do mês na Netflix. Motos pediu para que a colombiana repetisse a forma como ela pronuncia o nome de Modern Family, irritando a artista, que replicou de forma ácida. “Eu disse errado? Ah, por que você fala inglês melhor do que eu? Ah”, questionou Sofía, claramente desconfortável com o pedido. “Quantas indicações ao Emmy você tem nos Estados Unidos? Quantas vezes eles indicaram você ao Globo de Ouro?”, completou a atriz, provocando risos da plateia.

Y hoy ha venido a servir coño a El Hormiguero, Sofía Vergara. pic.twitter.com/gqJKVjfqjm — Sergi Pi (@micoelegant) January 9, 2024

O apresentador riu de nervoso e disse que fora indicado uma vez — em referência à indicação do El Hormiguero ao Emmy na categoria entretenimento não roteirizado em 2011, mas que não ganhou. Sofía Vergara foi indicada quatro vezes ao Emmy e ao Globo de Ouro por sua interpretação da carismática Glória Prichett em Modern Family, porém, ela também não venceu.

Outro momento constrangedor da entrevista ocorreu quando Motos declarou que os cabelos e os cílios de Sofía seriam falsos. O programa exibiu uma foto antiga da atriz em uma época em que ela era loira. “Acredito ser uma mentira que você é loira natural. O seu cabelo, é pintado ou natural?”, perguntou ele. “É meu. Eu tinha 20 anos, hoje tenho 51 anos… O que você quer? Você nasceu com o seu cabelo atual? Você pintou?”, rebateu a colombiana.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial