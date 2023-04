A reação de Manoel Soares ao boato de que é odiado nos bastidores da Globo

No olho do furacão do Encontro com Patrícia Poeta, Manoel Soares foi alvo de boatos de que seria odiado nos bastidores do programa da Globo. A titular do matinaltem sido bastante criticada, principalmente nas redes sociais, pela forma como trata o colega de apresentação, chegando a surgir abalada e pensativa durante uma caminhada noturna na praia. Com o rumor de que Soares maltrata a produção da emissora, o comunicador respondeu com uma indireta nesta quinta-feira, 13. Em seu Instagram, ele compartilhou um vídeo de uma celebração que dera em sua casa com colegas do Encontro.

“Em dezembro fiz uma festa na minha casa com colegas de trabalho. Já estamos organizando a deste ano, e dessa vez estou convencendo a minha preta para deixar chegar a galera do Instagram, me ajudem nos argumentos aí, gente. Vamos amolecer o coração dessa mulher, meu povo…”, ironizou o apresentador.

No Encontro, Patrícia Poeta e Manoel Soares protagonizam “climões” frequentes, incluindo a ocasião em que a apresentadora cortou o colega e passou na frente das câmeras. Os dois demonstram falta de sinergia desde o início da remodelação do programa com a saída de Fátima Bernardes, no ano passado.