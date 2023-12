A razão do fim do contrato de Regina Casé com a Globo após 40 anos

A atriz e apresentadora Regina Casé encerrou seu contrato fixo com a Globo após 40 anos de casa. A razão disso é apenas a readequação da artista aos novos modelos de trabalho da empresa da família Marinho, que agora fecha contratos por obra com seus talentos. A estrela de 69 anos já tem novos projetos em vista com a emissora para 2024. Procurada por VEJA, Regina Casé disse em nota que encara o momento com naturalidade.

“Estou na Globo há mais de 40 anos, nunca deixei de trabalhar, tanto dentro e fora da emissora, quando em cinema e teatro. De lá para cá, vivi diversos momentos, diversas mudanças de gestão, formas de trabalhar e fazer. Encaro com muita naturalidade cada um desses momentos. Houve uma mudança no modelo de contrato da Globo, mas é como se não houvesse, porque continuo trabalhando aqui, e fora. Fechamos o ano com um sucesso estrondoso da Zoé em Todas as Flores, e com a volta de Dona Lurdes [de Amor de Mãe], que de tão querida, seguiu a vida, de uma novela para um filme, que será lançado ano que vem no cinema e em todas plataformas da Globo”, comentou. “Também, começo 2024 com dois novos projetos já programados na própria TV Globo. Continuo também com projetos fora, agora até com mais flexibilidade, dentre eles três filmes já com data marcada pra rodar. É a vida sendo vida, e que a vida, vida seja”, completou a atriz.

Na Globo, Regina participou de algumas novelas, como Guerra dos Sexos (1984), Cambalacho (1986), além de humorísticos como TV Pirata (entre 1988 e 1990) e Escolhinha do Professor Raimundo (1991). Antes de protagonizar Amor de Mãe (2020), folhetim de Manuela Dias que conquistou o público com a saga de Dona Lurdes, Regina também marcou sua carreira com apresentações de programas como Central da Periferia (2006) e Esquenta! (2011-2017).

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial

Continua após a publicidade