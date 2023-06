A problemática do comercial gringo com Juliana Paes

Uma peça publicitária da companhia aérea Virgin Atlantic, do Reino Unido, começou a viralizar nas redes sociais por ter como estrela Juliana Paes, protagonista de novelas da Globo como A Força do Querer (2017) e Caminho das Índias (2009), trajada como rainha de bateria de escola de samba e dançando dentro de um avião da empresa. O intuito da propaganda é divulgar o primeiro voo da companhia para São Paulo, que acontecerá em 24 de maio de 2024, mas adotando um tom carnavalesco típico do Rio de Janeiro. O resultado é uma narrativa para lá de problemática: a empresa estrangeira vende a imagem do Brasil de forma estereotipada. “Por favor, acomode-se, e escute o samba. Há maracas e lantejoulas para chamar sua atenção”, diz um trecho da narradora.

New city, new country, new continent 🇧🇷

We’re so excited to be flying to São Paulo, Brazil. Home of samba, caipirinhas, beaches, beautiful natural wonders and rich architectural history. The first flights take off 13 May 2024 and go on sale in August. Viva! pic.twitter.com/dGOot4WvKf

— virginatlantic (@VirginAtlantic) June 5, 2023