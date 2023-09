A polêmica defesa de Ashton Kutcher e Mila Kunis a condenado por estupro

O casal de atores Ashton Kutcher e Mila Kunis pediu clemência ao juiz do caso do ator Danny Masterson, que aguardava sentença após ser condenado por duas acusações de estupro nos Estados Unidos. Em cartas — enviadas ao magistrado antes da definição da pena dada a Masterson a 30 anos de prisão — e divulgadas pela imprensa americana nesta semana, Kutcher e Mila atestavam o “bom caráter” do amigo e alegavam que seria injusto que a filha do ator fosse privada da convivência com o pai. Os três artistas atuaram juntos na série de sucesso That ’70s Show (1998-2006). Mais de 50 pessoas, incluindo outros astros do elenco da sitcom e parentes do acusado, também escreveram cartas ao juiz para tentar comovê-lo a sentenciar Masterson a uma pena mais leve, já que sua defesa pedia 15 anos de detenção — o apelo não funcionou, e o ator pegou a pena máxima permitida. Atualmente com 47 anos, ele terá direito à liberdade condicional quando completar 77 anos.

Em sua carta, Kutcher havia dito: “Embora eu esteja ciente de que o julgamento foi considerado culpado em duas acusações de estupro à força e as vítimas têm um grande desejo de justiça, espero que meu testemunho sobre seu caráter seja levado em consideração na sentença. Não acredito que ele seja um dano contínuo à sociedade e ter sua filha criada sem um pai atual seria uma injustiça terciária por si só. Obrigado por separar um tempo para ler isso”. Mila Kunis acrescentara: “Atesto de todo o coração o caráter excepcional de Danny Masterson e a tremenda influência positiva que ele teve sobre mim e sobre as pessoas ao seu redor. Sua dedicação em levar uma vida livre de drogas e o cuidado genuíno que ele dedica aos outros fazem dele um excelente modelo e amigo”. O casal também afirmou que o amigo não usava drogas e que sempre teve uma influência positiva na vida deles. Durante a acusação, os promotores do caso alegaram que o ator drogava as mulheres antes de agredi-las sexualmente.

Após a divulgação das cartas, Ashton Kutcher e Mila Kunis receberam uma enxurrada de críticas e, neste sábado, 9, os dois gravaram e publicaram um vídeo pedindo desculpas. “Estamos cientes da dor que foi causada pelas cartas que escrevemos para Danny Masterson. Nós apoiamos vítimas. Nós fizemos isso em nossa história, através do nosso trabalho, e continuaremos fazendo isso no futuro. Há alguns meses, a família de Danny nos contatou pedindo para que a gente escreva cartas para representar a pessoa que conhecemos por 25 anos, para que o juiz pudesse considerar em sua sentença. As cartas não foram escritas para questionar a legitimidade do sistema judicial ou a validade da sentença do juiz. Elas eram para o juiz e não tinham como propósito minimizar o depoimento das vítimas ou traumatizá-las novamente, de modo algum. Nós nunca quisemos isso e pedimos desculpa se isso aconteceu. Nosso coração fica com cada uma das pessoas que foi vítima de assédio sexual, abuso ou estupro”, disseram.

Intérprete de Hyde na série That ’70s Show, Danny Masterson foi acusado de estuprar três mulheres em sua casa em Hollywood Hills entre 2001 e 2003 — mesma época do programa. O júri o condenou por violar duas mulheres em 2003, mas não conseguiu chegar a um veredicto sobre uma alegação de novembro de 2001 que envolvia uma ex-namorada do ator.