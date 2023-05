A opinião de Sheron Menezzes sobre o pioneirismo negro de ‘Vai na Fé’

Sheron Menezzes interpreta a primeira protagonista de sua carreira aos 39 anos. Com a Sol de Vai na Fé, a atriz tem explorado todo seu potencial artístico, mostrando ao público não só uma atuação pungente como também sua dança e até cantoria. Em entrevista a VEJA, a atriz falou sobre o peso da responsabilidade de levantar a faixa da novela das 7 da Globo, além do marco de estrelar a primeira novela da emissora a ter um elenco com tantos atores negros na história da TV.

Vai na Fé tem conseguido o feito de ressuscitar o interesse do público pela faixa das 7. A que você atribui esse fenômeno? Acredito que cada lar que assiste à novela tenha uma “Sol”, por isso, a receptividade tão grande da trama. Existe a identificação, a troca, e novela traz isso, é uma trama que fala com todos.

A novela é um sucesso e tem um elenco majoritariamente negro. Como você enxerga o caminho que a novela está abrindo para novas produções que abracem a diversidade? Fico feliz com esse movimento e estar em um trabalho como esse é ainda mais especial para mim, claro, para todos os envolvidos. Saber que estamos criando um espaço, fortalecendo esse espaço na teledramaturgia, no entretenimento em geral é gratificante. E saber que estou contribuindo para esse crescimento e sendo uma referência para muitas meninas e mulheres pretas é emocionante demais.

Rosane Svartman é muito habilidosa em abordar tantas questões de forma didática e interessante, como racismo, depressão, relacionamento abusivo, violência. Para você, o que mais se destaca no texto da novela e na forma como a autora o faz? Tudo se destaca! Rosane é muito inteligente e na sua trama ela consegue abordar esses assuntos importantes de forma leve e cotidiana. Traz a identificação e humanidade nas palavras e acho isso incrível.

Sobre a abordagem da religião de uma forma ampla como Vai na Fé faz, você traz um pouco da sua própria fé para a construção dessa história? Muito! A fé está dentro de cada um, e, para construir a minha personagem, fortaleci muito a minha. E assim como a Sol que hoje é referência para milhares de pessoas que acompanham a novela, com a sua garra e fé, ela também me inspira todo dia. Eu sou uma mulher da fé, acredito em tudo que é do bom e do bem.

