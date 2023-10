A nova emissora de Michelle Barros, ex-apresentadora da Globo

Atualizado em 26 out 2023, 13h15 - Publicado em 26 out 2023, 13h08

O SBT anunciou nesta quinta-feira, 26, que contratou Michelle Barros, ex-apresentadora de jornalismo da Globo. Na nova emissora, a jornalista comandará uma revista eletrônica inédita da casa. O projeto ainda não tem previsão de estrear. No Carnaval deste ano, Michelle já havia colaborado com a emissora de Silvio Santos ao apresentar o SBT Folia. “Estou extremamente feliz em fazer parte desse projeto que vai ao encontro do que eu sonhava fazer. Mais ainda por ser numa casa tão receptiva, que sempre me acolheu com grande afeto e que acredita no meu trabalho! Só tenho a agradecer muito ao SBT e vamos ao trabalho!”, celebrou Michelle no comunicado enviado pelo SBT.

Na Globo, Michelle Barros apresentou os telejornais Hora Um, Bom Dia Brasil, Bom Dia São Paulo, SP1, SP2 e Antena Paulista. A jornalista também fez coberturas ao vivo de eleições e do Carnaval. A apresentadora anunciou sua saída da Globo em maio de 2022, após 12 anos de casa, por vontade de trabalhar com outros formatos e com entretenimento.