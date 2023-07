A nova – e pesada – acusação de abuso sexual que atinge Kevin Spacey

O ator Kevin Spacey enfrenta um julgamento no Reino Unido por doze acusações de abuso sexual contra quatro homens. Nesta segunda-feira, 10, uma das supostas vítimas declarou — por um vídeo pré-gravado — no tribunal que adormeceu no apartamento do artista e acordou sendo abusado pelo astro da série House of Cards (2013-2018), da Netflix, em meados de 2008.

No vídeo, o homem que não teve sua identidade divulgada descreveu como havia entrado em contato com Spacey na esperança de participar de uma iniciativa montada por ele para dar oportunidades a atores em ascensão no Old Vic Theatre — onde o astro trabalhou como diretor artístico entre 2004 e 2015. No relato, o veterano teria ligado para ele, o convidando para um drinque, que logo virou um encontro no apartamento do protagonista de Beleza Americana (1999). Na casa de Spacey, os dois teriam bebido uma cerveja, comido sobras de pizza e fumado maconha. O acusador, então, disse que o ator teria pedido uma abraço. “Achei meio estranho. Eu não o conhecia bem o suficiente para abraçá-los no sofá”, contou.

Em seguida, Spacey teria começado a esfregar o rosto em sua virilha, mas a suposta vítima recuou, tentando conversar sobre outra coisa. O jovem adormeceu — algo que dificilmente acontecia, segundo ele — e acordou recebendo sexo oral do artista e, assustado, afastou Spacey, que o expulsou do apartamento e mandou não contar sobre o ocorrido a ninguém.

A suposta vítima disse ter escondido o abuso por muitos anos e que só tomou coragem de denunciar após o movimento #MeToo, em que várias atrizes e atores de Hollywood começaram a denunciar casos de abuso sexual do executivo Harvey Weinstein.

