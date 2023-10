A nova – e inusitada – profissão de Regina Duarte

Regina Duarte embarcou em uma nova empreitada profissional recentemente. Após uma carreira de atriz repleta de papéis marcantes na Globo e de uma passagem rápida pela vida política como secretária de Cultura do antigo governo Bolsonaro, a paulista de 76 anos está investindo nas artes plásticas e inaugura a partir desta segunda-feira, 23, sua primeira exposição em São Paulo. Chamada de A Natureza e Eu, a mostra contém uma vasta coleção de folhas secas que Regina vinha colecionando desde janeiro deste ano e transformando-as em colagens de variados tipos.

“O impulso de observar e colecionar folhas secas e caídas me aconteceu em janeiro. Manuseá-las foi paixão avassaladora (sem exagero, até porque tudo comigo tem sido assim). Tenho muito a aprender ainda, eu sei. Não sei é se vou conseguir me conter e passar mais de um dia sequer sem lidar com as mais de mil folhas que recheiam meus livros e prensas. O processo que me levou a esta Mostra me revelou que como ser humano vou também me transformar um dia em novas coisas”, explicou Regina em um post feito no Instagram, em que mostra alguns exemplos de sua arte.

A exposição estará disponível até dia 18 de novembro na galeria Aqua Arte e tem curadoria de Oscar D’Ambrosio.