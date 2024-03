A morte que vai abalar os próximos capítulos de Renascer

Em Renascer, padre Santo (Chico Diaz) morrerá nos próximos capítulos da novela das 9 da Globo, abalando a comunidade de Ilhéus, principalmente José Inocêncio (Marcos Palmeira). O religioso partirá ao ter um mal súbito enquanto estiver andando de jipe com o pastor Lívio (Breno da Matta), que será o responsável por avisar aos moradores da região sobre o falecimento do sacerdote querido por todos. Caberá ao evangélico a missão de cuidar dos assentados da região no lugar de Santo.

Antes de morrer, o personagem vivido por Chico Diaz vai se redimir com Inácia (Edvana Carvalho) por ter tido preconceito com sua religião de matriz africana, o Candomblé. O padre dirá à governanta de Inocêncio que foi ignorante e pedirá desculpas aos orixás.

José Inocêncio ficará sentido com a perda do amigo de longa data que realizara suas cerimônias de casamento com Maria Santa (Duda Santos) e, tempo depois, com Mariana (Theresa Fonseca) na trama.

O remake de Renascer é uma adaptação de Bruno Luperi da obra originalmente criada por Benedito Ruy Barbosa e exibida em 1993.

