A mentirinha de Victoria Beckham desmentida pelo marido em doc da Netflix

Documentário recém-lançado pela Netflix, Beckham explora a intimidade da vida pessoal e relembra a carreira profissional de David Beckham, astro do futebol inglês. Um dos momentos cômicos da minissérie de quatro episódios mostra o atleta aposentado desmentindo uma inverdade dita por sua esposa, Victoria Beckham, a Posh Spice das Spice Girls. Em uma das entrevistas, a cantora tenta pintar a imagem de ter crescido em uma família da classe trabalhadora, mas David questiona qual carro o pai da artista dirigia para levá-la até a escola. Com muita hesitação, Victoria admite que o pai tinha um Rolls Royce, carro avaliado em 252.000 libras esterlinas (1,5 milhão de reais na cotação atual).

"Actually, no, that's not the truth, Victoria." pic.twitter.com/kiwKlAN5nX

— Netflix (@netflix) October 5, 2023