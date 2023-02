A irritação de Harry e Meghan com episódio de ‘South Park’ sobre o casal

O episódio mais recente do desenho adulto South Park dispensou sutilezas na hora de alfinetar Meghan Markle e o príncipe Harry, incomodando o casal. De acordo com a tradicional revista britânica The Spectator, fontes próximas a Markle revelaram que a duquesa de Sussex ficou chateada e irritada pela forma que foi retratada na animação. Batizado de The World-Wide Privacy Tour (Turnê Global da Privacidade, em tradução livre), o episódio foi ao ar na última semana, com claras referências ao casal.

Embora não dê nome aos bois, o desenho apresentou como personagens um príncipe ruivo e sua esposa, que usa uma roupa visivelmente semelhante a um look antigo de Meghan. Ao longo do episódio, a personagem de Meghan é descrita como uma “garota de fraternidade, atriz, influenciadora e vítima”. Já o príncipe surge promovendo um livro intitulado Waaaagh, uma referência à autobiografia de Harry, Spare, publicada em janeiro. Os dois ficam obcecados pela ideia de ser uma marca, até que o príncipe percebe que o casal se transformou “em um produto”. “Não haverá mais revistas e programas da Netflix, podemos apenas viver uma vida normal”, diz ele, antes de ser abandonado pela esposa.

Segundo a publicação, os dois estariam tão frustrados com as alfinetadas do desenho que estariam “descontando” a irritação um no outro. Meghan, inclusive, teria se recusado a assistir ao episódio inteiro, e estaria incomodada com o momento, já que ela está em meio a um processo contra a meia-irmã, que a acusou de difamá-la durante a entrevista que o casal deu a Oprah Winfrey.