A homenagem tocante de Portiolli a assistente morta em cirurgia plástica

O apresentador do SBT Celso Portiolli homenageou a modelo, e sua assistente de palco, Luana Andrade, que morreu nessa terça-feira, 7, aos 29 anos, em decorrência de complicações de uma lipoaspiração. “Não dá pra acreditar. Estou arrasado com a partida precoce de Luana, nossa querida assistente de palco”, escreveu apresentador no Instagram.

Portiolli, que compartilhou uma foto em que aparece ao lado da modelo no palco do Domingo Legal, também usou a publicação para prestar condolências à família. “Enviamos nosso amor e força a todos os seus entes queridos neste momento difícil. Descanse em paz, Luana. Sua memória será eternamente preservada em nossos corações. Triste demais”, complementou o apresentador.

Luana foi internada na segunda-feira à tarde no Hospital São Luiz, na Zona Sul de São Paulo, para realizar uma lipoaspiração. Segundo a intituição, a modelo teve uma parada cardíaca durante a cirurgia e foi constatado um quadro de trombose. Ela foi reanimada e transferida para a UTI, mas morreu na manhã de terça-feira devido a uma embolia pulmonar.

A modelo ficou conhecida ao participar do reality show Power Couple, da Record. Depois da atração, foi contratada como assistente de palco do Domingo Legal, no SBT, onde trabalhava ao lado de Portiolli. A apresentadora Adriane Galisteu também lamentou a morte nas redes sociais. “Tão difícil de acreditar. Pra mim você sempre será sempre minha gata power, princesa, linda demais….Todo meu amor aos familiares e muita forçapra você, Hadad. Meus mais sinceros sentimentos”, escreveu na legenda de uma foto ao lado de Luana, citando o namorado da modelo.

