A grande jogada de Marcos Mion fora da Globo

O apresentador Marcos Mion foi escalado para participar do badalado jogo das celebridades da NBA, a mais importante liga do basquete norte-americano. Marcado para a próxima sexta-feira, 17, no Jon M. Huntsman Center, em Salt Lake City, o jogo será transmitido pela ESPN, e reunirá uma série de artistas para celebrar o esporte. “Cancelei minha agenda e comecei a treinar todos os dias que não estou gravando”, escreveu no Instagram.

Comandante dos sábados da Globo, Mion será a primeira celebridade brasileira a participar do All-Star Celebrity Game. Antes dele, o país foi representado outras cinco vezes, por atletas do basquete. O apresentador integrará o time de Ryan Smith, proprietário do Utah Jazz, ao lado de figuras como os cantores Ozuna e Kane Brown. Na equipe adversária, liderada pelo tricampeão da NBA Dwyane Wade, estarão Janelle Monae, o rapper 21 Savage, entre outros.