A Globo apostou alto em Larissa Manoela nas novelas – eis no que deu

De seus 21 anos de vida, Larissa Manoela já contabiliza quinze de carreira como atriz. Destes, dez foram no SBT, onde deu vida a papéis marcantes como a Maria Joaquina de Carrossel (2012) e as gêmeas Manuela e Isabela de Cúmplices de Um Resgate (2015). Em 2019, a atriz decidiu não renovar com a emissora de Silvio Santos para alçar novos voos, na Netflix e na Globo. Se não fosse a pandemia da Covid-19 assolando o Brasil em 2020, a artista teria enfrentado logo em seguida a prova de fogo de atuar na maior emissora da América Latina, mas teve que esperar até este ano, quando Além da Ilusão, novela das 6 da Globo estreou. No folhetim que chega a seu término nesta sexta-feira, 19, Larissa interpretou Elisa na primeira fase e Isadora na segunda, duas irmãs de idades diferentes que se apaixonam pelo mesmo homem, Davi (Rafael Vitti).

Que Larissa Manoela já é uma atriz com um tanto de experiência acumulada, apesar da pouca idade, é fato inquestionável. No SBT, quando criança, ela decorava até as falas dos colegas, sempre tratando o trabalho como algo sério. Fosse por exigência da mãe, Silvana, que a acompanhava diariamente nas gravações e compromissos dentro e fora dos corredores, ou por sua própria determinação, a jovem se revelou uma estrela aplicada. Ao chegar à Globo, entretanto, seu desafio não foi só se provar como merecedora do posto de protagonista, como também contracenar com grandes veteranos da dramaturgia, como Antonio Calloni e Malu Galli, intérprete de seus pais em Além da Ilusão. E foi nesses embates em cena que se deu seu grande teste.

No começo, era nítida a dificuldade da jovem em equiparar o nível de atuação, principalmente no duelo direto com Paloma Duarte, que se destacou como a personagem Heloísa na história de Alessandra Poggi. Era possível ver como Larissa Manoela sabia decorar seu texto, chorar com facilidade, transmitir emoção – requisitos básicos para um bom ator. Mas foi preciso tempo para que a atriz trocasse o jeito engessado por uma real personificação, até acertar o tom. Com o fim da trama, é possível atestar: ainda que a performance da artista não tenha sido lá muito empolgante, é inegável que representou um passo positivo em sua evolução. Ela conseguiu segurar o rojão em seu primeiro papel na Globo, apesar de antigos vícios infantis permanecerem, como trejeitos petulantes de antigas personagens – e mesmo sendo ofuscada por pratas da casa muito mais experientes. A Dorinha de Além da Ilusão deixa sua marca, e resta ao público e aos fãs da precoce atriz aguardar a próxima novela de Larissa Manoela – muito provavelmente, no horário nobre da Globo.