Com Larissa Manoela, ‘Além da Ilusão’ é uma novela raiz – e isso é bom

Gravada na bucólica cidade de Poços de Caldas, interior de Minas Gerais, Além da Ilusão segue a rigor os protocolos de uma romântica novela de época da Globo. Casarões históricos servem de cenário para o elenco com figurino elaborado e falas antiquadas, enquanto a luz do sol entra difusa e dourada pelas janelas. Quase dá para sentir o cheiro do café sendo passado na cozinha através da televisão. O transporte para algo parecido com outra dimensão não é à toa. Além da ilusão, primeira novela assinada por Alessandra Poggi, é embalada pelo melodrama folhetinesco que historicamente atrai os espectadores da Globo. Após o fiasco de audiência de Nos Tempos do Imperador, a nova trama da emissora, que estreou nesta segunda-feira, 7, não inventa a roda: Além da Ilusão é uma novela raiz, no melhor dos sentidos.

Completando o kit novelão, um romance proibido entre uma jovem rica e o rapaz pobre, que ganha a vida como mágico, é o fio condutor da primeira fase – enquanto a segunda parte será guiada por um triângulo amoroso. O casal principal vivido por Larissa Manoela e Rafael Vitti é, fora da ficção, uma combinação rara para os dias de hoje. Populares nas redes sociais, ambos são, ainda, personas que já atestaram seu poder de conquistar o público da TV aberta. Rafael, filho do ator João Vitti, arrebanhou a audiência em sua estreia como protagonista em Malhação Sonhos, em 2014. Também estava no elenco de Verão 90, novela das 6 que começou na pior no Ibope, mas cresceu até o final.

Já Larissa dispensa apresentações. Estrela mirim prodígio do SBT, a garota é um furacão de popularidade por onde passa. Agora, em sua primeira novela da Globo e também sua primeira protagonista adulta, Larissa é a arma nada secreta da emissora para recuperar o público perdido na faixa.

Para isso, a moça vai assumir logo dois papéis. Nessa primeira fase, Larissa dá vida à Elisa, jovem que se apaixona por Davi, o ilusionista que destoa de sua vida de luxos. Dez anos depois, a atriz vai encarnar Isadora, a irmã mais nova de Elisa (interpretada na infância por Sofia Budke), vivendo as transformações sociais e culturais do país nos anos 40, em Campos dos Goytacazes, interior do Rio.

Apesar de jovens e vistoso, Larissa e Victor, no primeiro capítulo, ficaram como coadjuvantes, enquanto o trio de veteranos Malu Galli, Paloma Duarte e (o mais veterano de todos) Lima Duarte roubou a cena. O ator interpreta Afonso, pai de Violeta (vivida por Malu), uma mulher determinada, feminista e amorosa com o patriarca, e também de Heloísa (Paloma), que vive afundada no ressentimento. No passado, o pai a obrigou a abrir mão da filha, gravidez inesperada e fora de um casamento. Ela então aguarda a morte dele para vender sua parte do engenho de açúcar da família como uma espécie de vingança. Uma intriga típica de novelão, mas que promete.