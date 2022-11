A dramática história real de amor e morte por trás de ‘Recomeço’

Descontente com a faculdade de direito, Amy (Zoe Saldana) decide fazer um curso de arte de curta duração na Itália, onde conhece o charmosíssimo chef de cozinha Lino (Eugenio Mastrandrea). Durante a aventura em Florença, a americana é cortejada por outro italiano bonitão, Giancarlo (Giacomo Gianniotti), mas tem seu coração fisgado de verdade é pelo cozinheiro fofo, que lhe prepara comidas deliciosas e a apresenta a cenários paradisíacos do país europeu. Inspirada pela experiência toda, Amy abre mão de vez da carreira de advogada para apostar em seu sonho de virar artista plástica, enquanto se entrega ao amor intercontinental. Com um roteiro repleto de clichês, a história de Recomeço, minissérie em alta na Netflix, é baseada na história real da atriz americana Tembi Locke, que de fato se apaixonou por um italiano e enfrentou preconceito da família dele por ser negra. Entre outros percalços, o chef foi diagnosticado com câncer, transformando a vida do casal de muitas formas.

Na vida real, Tembi detalhou o romance com Saro Gullo no livro de memórias From Scratch (nome original da série em inglês que significa “Do Princípio” ou “Do Rascunho”, em tradução livre), lançado em 2019. Saro morreu em 2012, após 10 anos lutando contra um tipo de câncer raro chamado leiomiossarcoma. Com diálogos duros entre Amy e Lino e deles com seus respectivos familiares, a série da Netflix proporciona uma jornada regada a lágrimas e autorreflexão, mostrando que o amor é muito subjetivo e relacionamentos de verdade são feitos de camadas alternadas de conforto e espinhos.

Além de Amy, Lino também tem suas questões. No passado, jovem contrariou o pai, Giacomo (Paride Benassai), ao seguir o sonho de ser chef, o que o afastou completamente de sua família de camponeses da Sicília, já que o patriarca exigia que ele tocasse os negócios no campo. A mágoa foi tanta, que o idoso não foi ao casamento de Amy e Lino, muito menos permitiu que a filha, irmã do rapaz, e a esposa também fossem. Por culpa e amor, o italiano só se reaproximou do herdeiro após a descoberta da doença.

Ao longo de oito episódios, os protagonistas tentam construir carreiras de sucesso, driblando frustrações, as diferenças culturais, as crises de identidade com suas respectivas famílias e o problema de saúde com o intuito de ficarem juntos. À primeira vista, Recomeço segue o roteiro de uma história de amor clichê hollywoodiana, mas emociona mostrando como o amor nos torna vulneráveis diante da realidade de conflitos tão intensos. As belas paisagens italianas, o clima de romance irresistível que paira no ar e os atores charmosos atestam a fórmula atrativa da obra gravada na Itália e nos Estados Unidos.