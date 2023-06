A dramática baixa audiência do ‘Faustão na Band’ em sua reta final

Com os dias contados, o Faustão na Band amargou o pior ibope de sua história na quinta-feira, 8, com apenas 1,6 ponto de ibope na Grande São Paulo. Os dados da Kantar Ibope Media foram obtidos por VEJA e superaram o recorde anterior, de 17 de fevereiro, quando a atração de Fausto Silva havia registrado 1,8 ponto. O programa está no ar desde 17 de janeiro de 2022 e fica no ar até o final de julho, quando um novo projeto ocupará o horário nobre da emissora.

Com um prejuízo estimado em 100 milhões de reais, a Band começará a fazer demissões em massa e já corta custos, como o uso do helicóptero do telejornal Brasil Urgente, de José Luiz Datena. Fausto Silva já parou de gravar suas participações em seu próprio programa e até o final de julho irão ao ar reprises e edições comandadas pela jornalista Anne Lottermann e João Guilherme Silva, filho do apresentador — seus co-apresentadores.