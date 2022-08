A despedida de Isis Valverde da Globo: ‘Um lugar onde cresci em segurança’

Após 17 anos de contrato fixo com a Rede Globo, Isis Valverde se despediu da emissora através de uma carta aberta afetuosa, publicada em seu Instagram nesta segunda-feira, 1º de agosto. “A vida segue e com ela novos caminhos se abrem e avançamos”, escreveu a atriz, entre palavras de agradecimento que acompanham uma série de fotos de suas personagens e cliques dos bastidores. “Esse texto não é um adeus e sim um ‘até breve’, as portas sempre estarão abertas para novas histórias. Esse foi apenas um capítulo da nossa jornada”, continou Isis.

“Foram dezessete anos ao lado de vocês, anos de aperfeiçoamento e amadurecimento da minha arte, que ainda tem um longo caminho a percorrer”, declarou ela sem, no entanto, mencionar o nome da emissora na legenda. Aos 35 anos, a atriz mineira – que atualmente vive em Los Angeles, nos Estados Unidos – fez carreira nas novelas da Globo, desde sua estreia como Ana do Véu em Sinhá Moça (2006) até a divertida Suelen em Avenida Brasil (2012), que lhe rendeu notoriedade. Isis também tem em seu currículo Beleza Pura (2008), Caminho das Índias (2009), Ti Ti Ti (2010) e A Força do Querer (2017), dentre outros trabalhos. Sua última produção na emissora foi como a enfermeira Betina em Amor de Mãe (2019-2021).

Confira o post de despedida: