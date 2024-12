A desculpa do SBT para a mudança radical em sua programação

O SBT está passando por grandes mudanças internas que refletem em sua programação. O canal, no entanto, alegou que as alterações na grade são uma “homenagem” a Silvio Santos. “Essa semana, nosso fundador completaria 94 anos de vida. Durante a vida dele, ele foi reconhecido por muitas coisas, e uma delas eram as mudanças na programação. Em homenagem a ele, na semana que seria o aniversário dele, decidimos mudar nossa programação para essa temporada de verão já com muitas novidades”, diz uma chamada veiculada no canal.

Homenagens ao Sílvio são muito bem-vindas, mas o buraco é mais embaixo no caso da mudança de programação: ela faz parte de um processo de reestruturação estimado em 100 milhões de reais que tem como objetivo alcançar a vice-liderança do ibope e conter crises financeiras do canal. Semanas atrás, por exemplo, a emissora foi sacudida por uma nova onda de demissão, totalizando 132 empregos cortados até agora em 2024. Entre as atrações eliminadas estão o Programa do Raul Gil, Poliana e o SBT News.

Em contrapartida, entre as apostas da nova gestão — comandada por Daniela Abravanel Beyruti — para modernizar o canal está a parceria com influenciadores digitais como embaixadores do SBT na internet, além da contratação e utilização de alguns deles no ar — como Virginia Fonseca, que ostenta mais de 50 milhões de seguidores no Instagram e tem obtido bons índices com o Sabadou com Virginia. Um pepino nas mãos da filha de Silvio é o Tá na Hora, telejornal policialesco que perde no ibope para a Record e às vezes até para a Band no começo da noite. Mas o SBT julga que achou uma bala de prata para resolver o problema: acabou de contratar José Luiz Datena para comandar o horário já a partir desta segunda-feira 9.

Na chamada divulgada no canal, a emissora atesta que as mudanças seguem os passos de Silvio Santos, e que tem como missão “uma programação que agrade o público brasileiro” e “um conteúdo que leve o jeito SBT de ser para a casa das pessoas”. “Nosso principal objetivo é agradar você com o nosso conteúdo e ter você com a gente todos os dias”, diz o vídeo antes de desejar “um final de ano especial e um 2025 extraordinário”, além de anunciar que mais novidades devem chegar no próximo ano.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial

Publicidade