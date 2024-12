É oficial: Datena assina com o SBT para tentar salvar o ‘Tá na Hora’

O SBT anunciou a contratação de José Luiz Datena nesta quarta-feira, 4, e o apresentador começará à frente do telejornal vespertino Tá na Hora na próxima segunda, 9, substituindo Marcão do Povo, que voltará para o Primeiro Impacto. Datena ficou disponível para o mercado após sair de licença da Band para concorrer à prefeitura de São Paulo pelo PSDB. A campanha, porém, foi frustrada e marcada pela polêmica cadeirada dada pelo apresentador no coach e concorrente Pablo Marçal, do PRTB, durante um debate na TV Cultura. Após as eleições, a Band manteve Datena afastado de seu programa, o Brasil Urgente, por causa do desgaste de sua imagem e, na semana passada, a emissora do Morumbi e o funcionário que tinha 20 anos de casa decidiram não renovar o contrato dele que estava para vencer.

Após deixar a Band, Datena foi abordado pelo SBT com a proposta de apresentar um telejornal na faixa da tarde que pudesse competir com a Record e até com a própria Band, já que os índices do Tá na Hora estão baixíssimos, jogando a emissora de Osasco para o quarto lugar no ibope em várias ocasiões, perdendo para o Cidade Alerta e Brasil Urgente. A estratégia da empresa, agora comandada por Daniela Abravanel Beyruti — junto com suas cinco irmãs e mãe, Iris — é tornar o SBT competitivo na faixa, para brigar pelo segundo lugar na audiência.

O telejornal Tá na Hora é parte de um investimento de 100 milhões de reais de Daniela para reformular a grade de programação da emissora e estreou em março deste ano, com Marcão do Povo e Chistina Rocha, na intenção de fazer um remake do clássico informativo Aqui Agora. Christina deixou a atração menos de um mês após a estreia, sendo substituída por Márcia Dantas, que também saiu após sete meses, deixando Marcão como único titular. O programa conta com repórteres do Brasil todo e tem a participação do Comandante Hamilton, que agora retoma uma parceria de longa data com Datena na Band.

“Vir para o SBT é cumprir o meu sonho de trabalhar na casa que foi montada pelo maior apresentador de todos os tempos. Silvio Santos foi e sempre será o meu ídolo e a minha referência”, declarou Datena em nota enviada pelo SBT.

Confira o comunicado do SBT:

A direção do SBT tem o prazer de anunciar oficialmente que José Luiz Datena, um dos mais renomados comunicadores da televisão brasileira, é o mais novo contratado da emissora. Datena traz todo o seu talento na apresentação de programas jornalísticos para abrilhantar a programação do SBT já a partir desta segunda-feira, 9 de dezembro, no comando do programa ‘Tá na Hora’. No mesmo dia, Marcão do Povo assumirá a apresentação de parte do jornalístico ‘Primeiro Impacto’.