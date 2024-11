SBT tira telejornal do ar e coloca no lugar programação enlatada

O canal SBT anunciou nesta quinta-feira, 14, que vai tirar a partir de hoje de sua grade de programação o jornal SBT News, apresentado por Marcelo Casagrande. A emissora não explicou a razão para a mudança brusca, apenas divulgou sua nova grade: até amanhã, sexta, a madrugada do canal começará com o The Noite, seguido pelo programa Operação Mesquita, SBT Podnight e Sessão da Madrugada — o qual vai exibir reprises de filmes e séries. O mesmo programa de enlatados vai ao ar no sábado logo após o Notícias Impressionantes e, no domingo, depois da exibição da série americana Brooklyn Nine-Nine.

A decisão controversa estaria ligada ao custo do jornal, até então o único da TV aberta exibido entre 2h30 e 4h — faixa na qual a Globo também exibe reprises, no caso o humorístico Vai Que Cola. Apesar de não ser lucrativo, o jornalístico não fazia feio na audiência, com 2 pontos de média mensal e chegando até mesmo a liderar o horário.