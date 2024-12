SBT acaba com o Programa Raul Gil após 14 anos na emissora

O SBT determinou nesta sexta-feira, 6, o fim do Programa Raul Gil após 14 anos ininterruptos no ar pela emissora de Silvio Santos — a atração exibida aos sábados estava na programação desde 2010. VEJA confirmou a informação com fontes internas do SBT. Procurada por VEJA, a assessoria de imprensa do canal ainda não se pronunciou até o momento.

Apresentado por Raul Gil desde 1973, o programa estreou na Record, mas passou por várias emissoras, entre elas o SBT, a Band, e as extintas TV Rio, TV Tupi e Rede Manchete.

Aos 86 anos, Raul Gil já havia anunciado sua aposentadoria em março deste ano durante uma participação no Domingão com Huck, da Globo, onde ganhou uma homenagem à sua carreira. “Quero avisar a vocês e ao telespectador que esse ano eu me aposento, não farei mais televisão. Vou ficar até o fim desse ano, de 2024, e vou dar uma parada. Acho que está na hora de eu me aposentar”, declarou o apresentador na ocasião. Em outubro passado, porém, em entrevista ao The Noite, do SBT, Raul voltou atrás, dizendo que iria trabalhar até morrer e defendendo que o palco é sua vida.

Mudanças no SBT

Sob o comando de Daniela Abravanel Beyruti, que assumiu o cargo de CEO no mês passado, o SBT tem promovido uma série de mudanças em sua programação nos últimos meses e também acabou com o programa Chega Mais nesta sexta. Na última quarta, José Luiz Datena foi contratado pela emissora para apresentar o Tá na Hora, exibido no final da tarde, e o jornalista já começa na próxima segunda, 9.

